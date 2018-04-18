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Экс-звезда «Барселона» могла оказаться в «Реале»
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Экс-звезда «Барселона» могла оказаться в «Реале» 

Soccer News 48 минут назад
Фото: Soccer News
Мексиканский защитник Рафаэль Маркес заявил, что он много лет назад он мог оказаться в "Реале" вместо «Барселоны».
"Тогда я играл в «Монако» и мы провели успешные переговоры с «Реалом». Я очень радовался предстоящему трансферу. Но ничего не получилось из-за перехода Роналдо и я остался в «Монако». Затем мне поступило предложение от «Барселоны». Мне повезло, что все сложилось именно таким образом", — цитирует Маркеса Mundo Deportivo.
Напомним, что Маркес выступал за «Барселону» с 2003 по 2010 годы и выиграл с клубом две Лиги Чемпионов, а также четырежды стал чемпионом Испании.
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