Экс-звезда «Барселона» могла оказаться в «Реале»

Мексиканский защитник Рафаэль Маркес заявил, что он много лет назад он мог оказаться в "Реале" вместо «Барселоны».

"Тогда я играл в «Монако» и мы провели успешные переговоры с «Реалом». Я очень радовался предстоящему трансферу. Но ничего не получилось из-за перехода Роналдо и я остался в «Монако». Затем мне поступило предложение от «Барселоны». Мне повезло, что все сложилось именно таким образом", — цитирует Маркеса Mundo Deportivo.

Напомним, что Маркес выступал за «Барселону» с 2003 по 2010 годы и выиграл с клубом две Лиги Чемпионов, а также четырежды стал чемпионом Испании.