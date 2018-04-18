Веселые традиции. Как получить заряд бодрости

Поводом для хорошего настроения у детей и сотрудников ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург» в минувшее воскресенье стало не только весеннее ласковое солнышко, но и яркий праздник «Веселые старты». Это корпоративное мероприятие проводится ежегодно для детей сотрудников Общества — ребят от пяти до девяти лет. Участники прошлых встреч с нетерпением ждали этих соревнований, а новички немного волновались.

Согласно задумке организаторов мероприятия, участники должны проявить не только силу, ловкость и выносливость, но и умение работать в команде, чувствовать друг друга и поддерживать во всем. И ребятам это удалось. Родители и гости спортивного праздника были в восторге от ловкости и находчивости юных спортсменов, эмоции просто переполняли болельщиков!

В этом году в «Веселых стартах» приняли участие сорок ребят. Острая борьба за победу развернулась между тремя командами: «Ястребы», «Спартак» и «Барселона». Одной из самых юных участниц соревнований — пятилетней Кире Тимачевой, несмотря на маленький рост, удавались все, даже самые сложные задания. Мама Киры — Юлия Цыцелина, делопроизводитель абонентской службы, рассказала, что по дороге на мероприятие спросила у неё: «Ты волнуешься, переживаешь?». На что дочка ответила: «Не волнуюсь, просто у меня серьезные глазки, потому что у меня сегодня соревнования!».

Надо отметить, что все спортсмены выполняли задания на большой скорости: скакали верхом на импровизированных конях, ловко управлялись с огромным футбольным мячом, а заключительная эстафета показала слаженность ребят и умение работать в команде.

По результатам общей суммы баллов команды «Ястреб» и «Барселона» разделили первенство, а команда «Спартак» заняла второе место. Третье место в этом году осталось пустовать.

После соревнований все участники получили подарки и вкусное угощение в кафе спорткомплекса. А после праздника у всех остались заряд бодрости, хорошее настроение и, конечно же, желание участвовать в «Стартах» следующего года!