Колосков: Не слушаете дурацких заявлений Дэвида Кэмерона о ЧМ-2018

Россия могла получить право провести чемпионат мира по футболу с помощью коррупции. Об этом намекнул в своем заявлении бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон . Он сравнил полученное право России на проведение ЧМ-2018 с причинами бедности Экваториальной Гвинеи и Венесуэлы при большом количестве полезных ископаемых, сказав, что все эти явления объединяет коррупция.

«Англичане уже со второго дня, после того как Исполком ФИФА принял решение о том, что Чемпионат мира будет в России, стали выступать с заявлениями о нарушениях. Вот уже восемь лет одно и то же. Сейчас уже не только никто в это не верит, но и внимания не обращает. Поэтому, я считаю, что на нашем месте, на месте российских СМИ, нужно просто забыть бы об этом выступлении. Если мы сейчас начнем комментировать это дурацкое выступление, мы только привлечем внимание к теме, которой просто не существует. Мой совет почитать и забыть. Понятно, что Англия в голосовании, получив два голоса, заняла последнее место и поэтому так себя ведет. Поэтому сейчас делать из этого заявления какую-то проблему просто бессмысленно. Завтра об этом никто не вспомнит», — объяснил собеседник НСН.

Напомним, что летом 2017 года комитетом по этике Международной федерации футбола (ФИФА) был полностью опубликован доклад Гарсии о расследовании правомерности выборов стран-хозяек чемпионатов мира 2018 и 2022 годов. Об этом сообщает RT. После этого все подозрения о получения прав на проведение этих чемпионатов мира были окончательно сняты.