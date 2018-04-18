Колосков: Не слушаете дурацких заявлений Дэвида Кэмерона о ЧМ-2018 

Россия могла получить право провести чемпионат мира по футболу с помощью коррупции. Об этом намекнул в своем заявлении бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон. Он сравнил полученное право России на проведение ЧМ-2018 с причинами бедности Экваториальной Гвинеи и Венесуэлы при большом количестве полезных ископаемых, сказав, что все эти явления объединяет коррупция.
+В эфире НСН почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков рассказал, как Россия должна отреагировать на заявления со стороны Великобритании.
«Англичане уже со второго дня, после того как Исполком ФИФА принял решение о том, что Чемпионат мира будет в России, стали выступать с заявлениями о нарушениях. Вот уже восемь лет одно и то же. Сейчас уже не только никто в это не верит, но и внимания не обращает. Поэтому, я считаю, что на нашем месте, на месте российских СМИ, нужно просто забыть бы об этом выступлении. Если мы сейчас начнем комментировать это дурацкое выступление, мы только привлечем внимание к теме, которой просто не существует. Мой совет почитать и забыть. Понятно, что Англия в голосовании, получив два голоса, заняла последнее место и поэтому так себя ведет. Поэтому сейчас делать из этого заявления какую-то проблему просто бессмысленно. Завтра об этом никто не вспомнит», — объяснил собеседник НСН.
Напомним, что летом 2017 года комитетом по этике Международной федерации футбола (ФИФА) был полностью опубликован доклад Гарсии о расследовании правомерности выборов стран-хозяек чемпионатов мира 2018 и 2022 годов. Об этом сообщает RT. После этого все подозрения о получения прав на проведение этих чемпионатов мира были окончательно сняты.