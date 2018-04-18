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Доля купюр номиналом 200 руб. и 2 тыс. руб. в России выросла с начала года до 1,7%
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Доля купюр номиналом 200 руб. и 2 тыс. руб. в России выросла с начала года до 1,7% 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Доля новых банкнот номиналом 200 руб. и 2 тыс. руб. в РФ выросла с начала года до 1,7%, сообщили в пресс-службе Банка России.
«Количество новых банкнот номиналом 200 руб. и 2 тыс. руб. постепенно увеличивается, и на 1 апреля текущего года доля таких купюр в общем числе банкнот в обращении составила 1,7%, свидетельствуют данные Банка России. По сравнению с началом года количество банкнот номиналом 200 руб. в обращении выросло в четыре раза, а двухтысячных — в пять раз. Это говорит о том, что новые банкноты пользуются спросом у потребителей наличных денег», — говорится в сообщении.
Уточняется, что традиционно больше всего в обращении банкнот номиналом 1 тыс. руб. (30%), за ними следуют пятитысячные (24%), замыкают тройку лидеров 100 руб. (20%). Почти 40% монет в обращении приходится на десятикопеечные. Доля монет номиналом 1 руб. составляет 12%, а 10 руб. — 9%. Всего на отчетную дату в наличном денежном обращении находилось 9,2 трлн руб., из которых основную сумму (99%) составляют банкноты.
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