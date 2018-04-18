Бывший тренер «Тосно»: «В одной игре можно пройти и „Спартак“

Экс-тренер «Тосно» Евгений Перевертайло поделился своим мнением о предстоящем сегодня на «Открытие Арене» полуфинале Кубка России, в котором "Спартак" примет клуб из Ленинградской области. Встреча начнется в 18.30.

— Есть у тосненцев какие-то шансы что-то противопоставить хозяевам?

— Безусловно, фаворитом является «Спартак». Командная игра и индивидуальное мастерство у него выше, но возможность справиться с соперником есть всегда. На результат влияют много факторов. Обязательно следует учитывать состояние команд на сегодняшний день. Второй момент то, что это — кубковая игра, она непредсказуема. В одном матче может произойти все что угодно. Тем более, уже была в истории противостояния встреча, когда победу одержали тосненцы (1:0 в 1/8 финала розыгрыша-2013/14 — Прим. «СЭ»).

— На какой турнир нужно сделать ставку гостям, учитывая, что они ведут борьбу за выживание в РФПЛ?

— Здесь одно другому не помешает. Если «Тосно» пройдет «Спартак», то в финале ждет команда ФНЛ. Это заманчиво и поэтому не думаю, что будет какая-то ротация состава. Оба соперника выйдут на поле в сильнейших сочетаниях.

— Как закончится матч?

— Точный счет не назову, но в финал все же выйдет «Спартак». (Арман МКРТЧЯН)

Спартак М — Тосно