В Красноярском крае полицейские раскрыли ограбление пенсионера на пять миллионов рублей

С заявлением о преступлении в дежурную часть МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск обратился 68-летний местный житель, который рассказал, что в дневное время незнакомый молодой человек вырвал у него из рук пакет с деньгами и скрылся. Потерпевший рассказал, что снял с банковского счета все свои накопления в сумме более пяти миллионов рублей и нес деньги в полиэтиленовом пакете.

При проведении розыскных мероприятий под подозрение оперативников уголовного розыска попал местный житель 1987 года рождения. Сотрудники полиции задержали мужчину в Красноярске. В ходе допроса он рассказал, что заметил, как из пакета проходившего мимо пожилого человека выпал какой-то предмет. Подозреваемый поднял его и обнаружил, что это пачка пятитысячных купюр. Мужчина проследовал за пенсионером и, убедившись, что за ним никто не наблюдает, вырвал из рук потерпевшего пакет с остальными деньгами и скрылся.

В отношении ранее не судимого 31-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. До судебного заседания он будет находиться под стражей.