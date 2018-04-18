Объявлена символическая сборная сезона чемпионата Англии по версии PFA 

Названа символическая сборная английской Премьер-лиги сезона-2017/18 по версии Ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA), сообщает "Советский спорт".
В состав сборной вошли:
Вратарь: Давид де Хеа ("Манчестер Юнайтед");
Защитники: Кайл Уолкер, Николас Отаменди (оба — «Манчестер Сити»), Ян Вертонген ("Тоттенхэм Хотспур"), Маркос Алонсо ("Челси");
Полузащитники: Давид Сильва, Кевин Де Брейне (оба — «Манчестер Сити»), Кристиан Эриксен ("Тоттенхэм");
Нападающие: Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Серхио Агуэро ("Манчестер Сити").
Ранее сообщалось, что PFA опубликовала список претендентов на звание лучшего игрока по итогам сезона-2017/18 годов.