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Объявлена символическая сборная сезона чемпионата Англии по версии PFA
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Объявлена символическая сборная сезона чемпионата Англии по версии PFA 

Газета.Ru 37 минут назад
Фото: Газета.Ru
Названа символическая сборная английской Премьер-лиги сезона-2017/18 по версии Ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA), сообщает "Советский спорт".
В состав сборной вошли:
Вратарь: Давид де Хеа ("Манчестер Юнайтед");
Защитники: Кайл Уолкер, Николас Отаменди (оба — «Манчестер Сити»), Ян Вертонген ("Тоттенхэм Хотспур"), Маркос Алонсо ("Челси");
Полузащитники: Давид Сильва, Кевин Де Брейне (оба — «Манчестер Сити»), Кристиан Эриксен ("Тоттенхэм");
Нападающие: Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Серхио Агуэро ("Манчестер Сити").
Ранее сообщалось, что PFA опубликовала список претендентов на звание лучшего игрока по итогам сезона-2017/18 годов.
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