Кристина Резцова: «В детстве обгоняла всех мальчиков, особенно часто Кирилла Стрельцова»

«В биатлон меня никто не приводил. В детстве я лыжами занималась, с трех лет каталась. Занималась в секции после школы. Сейчас у нас есть такой Кирилл Стрельцов, вот его я в детстве обгоняла очень часто. У нас были такие соревнования: надо было эстафету бежать, чтоб в сумме у участников возраст был 40 лет — 3 человека, обязательно одна девочка. У нас всегда бежал кто-нибудь маленький и мы с Кирой вдвоем, нам было лет 12-13. И я всегда бежала последний этап, потому что быстрее Кирилла бегала. А в биатлон я пришла позже. Бросила заниматься лыжами, начала заниматься танцами, полтора года прозанималась чирлидингом, мне очень нравилось, я стала чемпионкой России. Мне очень нравилось, я очень любила учиться на тот момент и мне тяжело давалось то, что нужно ездить на тренировку час туда и час обратно. Я возвращалась уже уставшая, делала один урок и все. Плюс меня не очень любили в команде, потому что я очень быстро адаптировалась. Из подготовительно группы меня буквально через месяц перевели в основную, я начала танцевать с ними. И делала такие вещи, которые делают девчонки, которые занимаются 5-7 лет. И они такие: „эмм… Иди отсюда!“. меня правда не любили. Капитан команды чувствовала конкуренцию, завистливая видимо. И я в один день просто сказала маме: „Я не буду больше заниматься“. Сидела дома месяц, наверное. Папа спросил: „Чего ты дома сидишь, я не понял? Иди позанимайся лыжами хоть иногда“. Я начала снова заниматься лыжами, прозанималась до 14 лет и спросила: „можно я буду стрелять?“ Папа сразу сказал: „конечно!“, он же у нас стрелок. Даша (Виролайнен, сестра Резцовой — прим. Калашников Media) уже занималась к тому времени 5 лет. Я ходила стрелян ьу папы в магазине, там в подвале стояла установка, стреляла из пневматики. Я очень любила стрелять. Но в биатлоне оружие дают только с 14 лет, поэтому не был осмысляя переходить в биатлон раньше. Но когда я пришла в 14 лет я всех ногами обыгрывала, бешеная активность была».