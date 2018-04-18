Профессиональному спору учатся молодые активисты Вологды

Отборочные туры проекта «Дебаты» завершились на минувшей неделе. В полуфинал вышли четыре команды школьников и студентов.

«Дебаты» проходят в несколько этапов. Командам заранее объявляют тему, но выступать «за» или «против» решает жеребьевка. Жюри оценивает, как команды аргументируют и выражают свою позицию. Обсуждаются самые разные темы: международная повестка, внутренняя политика, социальная и законотворческая деятельность, налогообложение. На последней игре игроки обсуждали необходимость чипирования бездомных собак.

«Такие проекты помогают подрастающему поколению формироваться как личностям, учат отстаивать свою точку зрения и грамотно выражать свои мысли», — отметила организатор проекта, и.о. руководителя вологодского городского отделения «Молодой Гвардии» «Единой России» Владислава Коренева.

Полуфинальный этап пройдет 23 и 25 апреля на площадке президиума городской Думы . В нем примут участие команды лицея № 32, школ №№ 5 и 26, а также студенты ВоГУ.

Добавим, проект стартовал четыре года назад. Организованный «Молодой Гвардией» «Единой России» проект призван повысить навык переговоров среди школьников и студентов Вологды.