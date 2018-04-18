Экс-тренер «Спартака»: лидерство «Локомотива» стало сюрпризом

«Я думаю, что сейчас победа в Кубке — задача номер один для «Спартака». «Локомотив» уже не отпустит победу в чемпионате, а «Спартаку» нужен трофей в этом сезоне», — цитирует Чернышова Sport24.

Он также не ожидал, что «Локомотив» будет лидировать в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) за пять матчей до конца чемпионата.

«Я предполагал, что «Локомотив» с приходом Юрия Сёмина будет бороться за высокие места. Наверное, все перед стартом сезона большее предпочтение отдавали «Зениту» , учитывая их траты и амбиции. Так что для меня лидерство «Локомотива» стало приятным сюрпризом», — признался Чернышов.