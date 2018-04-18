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В ФМБА готовы создавать программы по определению предрасположенности детей к различным видам спорта
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В ФМБА готовы создавать программы по определению предрасположенности детей к различным видам спорта 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Об этом сообщил руководитель агентства Владимир Уйба в рамках расширенного заседания коллегии ФМБА России «Итоги работы ФМБА России в 2017 г. и задачи на 2018-2019 гг».
«По детям мы готовы сказать изначально, кому и каким спортом надо заниматься. Современная наука позволяет определить, к какому виду спорта у ребенка способностей больше. Может, он занимается, например, боксом, а он пловец на самом деле. На самом деле, это затрата его времени, денег государственных, а он в лучшем случае КМС (кандидат в мастера спорта — прим. Агентства «Москва») или мастер спорта третьеразрядный», — добавил В. Уйба.
По его словам, агентство ждет заказа от министерства спорта РФ и готово представить программы на «практическое применение».
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