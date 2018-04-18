В ФМБА готовы создавать программы по определению предрасположенности детей к различным видам спорта

Об этом сообщил руководитель агентства Владимир Уйба в рамках расширенного заседания коллегии ФМБА России «Итоги работы ФМБА России в 2017 г. и задачи на 2018-2019 гг».

«По детям мы готовы сказать изначально, кому и каким спортом надо заниматься. Современная наука позволяет определить, к какому виду спорта у ребенка способностей больше. Может, он занимается, например, боксом, а он пловец на самом деле. На самом деле, это затрата его времени, денег государственных, а он в лучшем случае КМС (кандидат в мастера спорта — прим. Агентства «Москва» ) или мастер спорта третьеразрядный», — добавил В. Уйба.