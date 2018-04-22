«Амкар» на выезде обыграл «Тосно» в матче РФПЛ

Пермский «Амкар» на выезде добился победы над «Тосно» в матче 27-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, сообщает ТАСС

"Амкар" с 31 очком занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Тосно» располагается на предпоследней строчке, имея в своем активе 24 балла.

Россия. Премьер-Лига. 27-й тур "Тосно" (Ленинградская область) — «Амкар» (Пермь) — 0:2 Голы: 0:1 — Рязанцев — 17 (пен), 0:2 — Костюков — 90+2