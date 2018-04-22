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«Амкар» победил «Тосно» в матче чемпионата России по футболу
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«Амкар» победил «Тосно» в матче чемпионата России по футболу 

ТАСС 1 час назад
Фото: Советский спорт
ТАСС, 22 апреля. Пермский «Амкар» со счетом 2:0 одержал победу над «Тосно» из Ленинградской области в гостевом матче Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Встреча 27-го тура прошла на стадионе «Петровский» в Санкт— Петербурге.
Голы забили Александр Рязанцев (17-я минута, с пенальти) и Михаил Костюков (90).
На 34-й минуте матча полузащитник хозяев Георгий Мелкадзе получил травму и был вынужден покинуть поле, его заменил Никола Труич. Встречу из-за травмы пропустил нападающий «Тосно» Павел Погребняк.
Для «Тосно» это поражение стало пятым в последних семи матчах РФПЛ, встреча первого круга между этими командами завершилась вничью со счетом 0:0.
"Амкар" занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 31 очко. «Тосно» с 24 очками идет 15-м. Лидирует в чемпионате московский «Локомотив» (56 очков).
В следующем матче «Амкар» 29 апреля примет московский "Спартак", «Тосно» в тот же день в гостях встретится с «Ростовом».
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