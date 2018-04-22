«Амкар» победил «Тосно» в матче чемпионата России по футболу

ТАСС , 22 апреля. Пермский «Амкар» со счетом 2:0 одержал победу над «Тосно» из Ленинградской области в гостевом матче Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Встреча 27-го тура прошла на стадионе «Петровский» в Санкт— Петербурге.

Для «Тосно» это поражение стало пятым в последних семи матчах РФПЛ, встреча первого круга между этими командами завершилась вничью со счетом 0:0.

"Амкар" занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 31 очко. «Тосно» с 24 очками идет 15-м. Лидирует в чемпионате московский «Локомотив» (56 очков).