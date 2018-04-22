Ещенко извинился перед болельщиками «Спартака» за поражение в матче с «Тосно»

«Хотел бы извиниться перед болельщиками. Мы очень хотели победить. Мечтали выиграть Кубок. Я трижды играл в финале этого турнира и рассчитывал в этот раз не только дойти до него, но и выступить там успешно. Хотел взять трофей. К большому сожалению, не удалось.

Бывали ли в карьере еще матчи, неудачи в которых тяжело переживал? Да, когда играл за молодежную сборную. Дома мы победили португальцев 4:1, а на выезде уступили 0:3. В составе соперников были Данни и Нани… Португальцы сделали камбэк, как „Рома“ недавно в четвертьфинале Лиги чемпионов против „Барселоны“. А мы не прошли дальше. Кажется, это были отборочные игры к чемпионату Европы. Конечно, обидно.

А еще помню матч с „Алжиром“ в групповом этапе чемпионате мира. Вели 1:0, а потом пропустили нелепый удар головой, и счет стал равным. И мы не вышли из группы. К слову, вспоминали эту игру с Софьяном Ханни. Он в том матч не участвовал, но был, естественно, доволен своими соотечественниками. А для россиян это было досадное поражение», — цитирует Ещенко официальный сайт «Спартака»

Напомним, красно-белые уступили «Тосно» на своем поле в серии пенальти. В финале команда из ленинградской области сразится с курским «Авангардом».