КДК рассмотрит расистские уханья фанатов «Спартака» в полуфинале Кубка России

Издание отмечает, что во время серии послематчевых пенальти фанаты красно-белых ухали в адрес полузащитника «Тосно» Нуну Роши, когда он забил решающий гол и подбежал к трибунам хозяев. Звуки уханья попали в телетрансляцию.

Основное и дополнительное время матча «Спартак» — «Тосно» завершились со счетом 1:1. В серии пенальти победу одержала команда из Ленинградской области (4:5).

В финале Кубка России «Тосно» встретится с курским «Авангардом». Встреча пройдет 9 мая в Волгограде.