КДК рассмотрит расистские уханья фанатов «Спартака» в полуфинале Кубка России 

Контрольно дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит уханье болельщиков "Спартака" на матче полуфинала Кубка России против «Тосно», сообщает «Чемпионат».
Издание отмечает, что во время серии послематчевых пенальти фанаты красно-белых ухали в адрес полузащитника «Тосно» Нуну Роши, когда он забил решающий гол и подбежал к трибунам хозяев. Звуки уханья попали в телетрансляцию.
Основное и дополнительное время матча «Спартак» — «Тосно» завершились со счетом 1:1. В серии пенальти победу одержала команда из Ленинградской области (4:5).
В финале Кубка России «Тосно» встретится с курским «Авангардом». Встреча пройдет 9 мая в Волгограде.