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На матче «Спартак» — «Тосно» ожидается 25 тысяч болельщиков, из них 100 поддержат гостей
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На матче «Спартак» — «Тосно» ожидается 25 тысяч болельщиков, из них 100 поддержат гостей 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
На полуфинальном матче Кубка России "Спартак" — «Тосно» в Москве ожидается 25 тысяч болельщиков. Как сообщает официальный сайт клуба из Ленинградской области, из них сто человек разместятся в гостевом секторе и будут поддерживать черно-бело-зеленых.
Тосненцы будут играть в черно-белых футболках, их вратарь — в черной. «Спартак» выйдет на поле в красных майках, вратарь — в зеленой.
Матч «Спартак» — «Тосно» пройдет 18 апреля, начало — в 18.30 по московскому времени. «СЭ» проведет онлайн-трансляцию игры.
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