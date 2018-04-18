На матче «Спартак» — «Тосно» ожидается 25 тысяч болельщиков, из них 100 поддержат гостей

На полуфинальном матче Кубка России "Спартак" — «Тосно» в Москве ожидается 25 тысяч болельщиков. Как сообщает официальный сайт клуба из Ленинградской области, из них сто человек разместятся в гостевом секторе и будут поддерживать черно-бело-зеленых.

Тосненцы будут играть в черно-белых футболках, их вратарь — в черной. «Спартак» выйдет на поле в красных майках, вратарь — в зеленой.

Матч «Спартак» — «Тосно» пройдет 18 апреля, начало — в 18.30 по московскому времени. «СЭ» проведет онлайн-трансляцию игры.