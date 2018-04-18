Александр Гришин: «Головину нужно ехать в Испанию»

Бывший тренер молодежного состава ЦСКА и юношеской сборной России, экс-полузащитник армейцев Александр Гришин выразил свой взгляд на будущее хавбека красно-синих Александра Головина. Напомним, что 21-летний футболист входит в сферу интересов лондонского «Арсенала», «Брайтона», «Наполи» и дортмундской «Боруссии».

— Какой чемпионат больше всего подходит Головину по стилистике? — вопрос Гришину.

— Ему нужно ехать в испанскую. Там более техничный футбол и менее жесткий, чем например, в Германии или Англии. К тому же в этих лигах большая конкуренция, а на Пиренеях ему будет легче адаптироваться к местному футболу. (Арман МКРТЧЯН)