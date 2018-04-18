Ещё
Новая реформа прокуратуры не вернет к ней доверие граждан, заявил адвокат
Далее:
Читайте также:
Ещё

Новая реформа прокуратуры не вернет к ней доверие граждан, заявил адвокат 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Новая реформа прокуратуры и возвращение ей функций контроля за следствием не вернет доверия граждан, поскольку нужна фундаментальная судебная реформа, считает эксперт в области права, адвокат Эдуард Исецкий.
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко после выступления в верхней палате генпрокурора РФ Юрия Чайки завила, что ныне «перезрело время вернуть прокуратуре контроль над следствием», а с предыдущей реформой — поторопились, считает она.
В связи с этим, как отметила Матвиенко, Совфед выступит инициатором законопроекта о возвращении прокуратуре функций контроля над следствием.
Тем временем Исецкий уверен, что в нашей правоприменительной практике отсутствует системный подход, а доверие к правоохранителям не растет.
"Двухтысячным, увы, в законотворчестве была присуща политика «метания из стороны в сторону», мы помним формирование федеральных округов, создание налоговой полиции, госнаркоконтроля, создание СК, ликвидацию лесничеств, уменьшение надзорных функций прокуратуры и через время, после того как возникают проблемы, которые не были учтены при данных реформах, обращение всех указанных инициатив вспять — полностью или частично. Так уже забыты налоговая полиция, госнаркоконтроль, восстановлены с большими бюджетными затратами лесничества, грядет очередная реформа СК и усиление функций прокуратуры", — сказал Исецкий.
По его словам, все это связано с отсутствием фундаментального, системного подхода, а итог — доверие граждан к правоохранительным органам и судам неустанно стремится к нулю.
"Прокуратура занимается только отписками, и, предав следственные подразделения СК и МВД обструкции, забывают критиковать «деградацию» и неумение использовать уже имеющие полномочия для защиты граждан. Заявления Матвиенко — очередной повод посудачить и несистемно качнуться теперь в сторону прокуратуры, а через года мы услышим уже обратное, об излишних функциях прокуратуры", — считает адвокат Исецкий.
Эксперт считает, что все реформы в России нужно начинать с основополагающей — судебной, а остальным ведомствам необходимо научиться пользоваться теми полномочиями, которые есть.
"Только когда… за признанные незаконными решения и действия будет действительная ответственность, тогда и эти самые должностные лица начнут развиваться и соблюдать законы и «семь раз отмерять, прежде чем отрезать». И тогда весь правоохранительный механизм заработает по предназначению", — заключил Исецкий.
РИА Новости: последние новости
Губернатор Заполярья рассчитывает на поддержку проекта "Арктический доктор" Бабич напомнил, что ОЗХО ответственна за уничтожение химоружия в России В Кремле отвергли обвинения в "недопуске" миссии ОЗХО в город Дума
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спортивный бойкот Украины продержался меньше месяца10
Названы причины отказа Усика от поединка в России7
«Это все коррупция»: Кэмерон против ЧМ в России6
WADA решило «добить» Россию97
Овечкин повторил рекорд «Вашингтона»
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение