Новая реформа прокуратуры не вернет к ней доверие граждан, заявил адвокат

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости . Новая реформа прокуратуры и возвращение ей функций контроля за следствием не вернет доверия граждан, поскольку нужна фундаментальная судебная реформа, считает эксперт в области права, адвокат Эдуард Исецкий

В связи с этим, как отметила Матвиенко, Совфед выступит инициатором законопроекта о возвращении прокуратуре функций контроля над следствием.

Тем временем Исецкий уверен, что в нашей правоприменительной практике отсутствует системный подход, а доверие к правоохранителям не растет.

"Двухтысячным, увы, в законотворчестве была присуща политика «метания из стороны в сторону», мы помним формирование федеральных округов, создание налоговой полиции, госнаркоконтроля , создание СК, ликвидацию лесничеств, уменьшение надзорных функций прокуратуры и через время, после того как возникают проблемы, которые не были учтены при данных реформах, обращение всех указанных инициатив вспять — полностью или частично. Так уже забыты налоговая полиция, госнаркоконтроль, восстановлены с большими бюджетными затратами лесничества, грядет очередная реформа СК и усиление функций прокуратуры", — сказал Исецкий.

По его словам, все это связано с отсутствием фундаментального, системного подхода, а итог — доверие граждан к правоохранительным органам и судам неустанно стремится к нулю.

"Прокуратура занимается только отписками, и, предав следственные подразделения СК и МВД обструкции, забывают критиковать «деградацию» и неумение использовать уже имеющие полномочия для защиты граждан. Заявления Матвиенко — очередной повод посудачить и несистемно качнуться теперь в сторону прокуратуры, а через года мы услышим уже обратное, об излишних функциях прокуратуры", — считает адвокат Исецкий.

Эксперт считает, что все реформы в России нужно начинать с основополагающей — судебной, а остальным ведомствам необходимо научиться пользоваться теми полномочиями, которые есть.

"Только когда… за признанные незаконными решения и действия будет действительная ответственность, тогда и эти самые должностные лица начнут развиваться и соблюдать законы и «семь раз отмерять, прежде чем отрезать». И тогда весь правоохранительный механизм заработает по предназначению", — заключил Исецкий.