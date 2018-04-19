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Бышовец: сегодняшний «Спартак» — это пенальти, который не забивает Глушаков
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Бышовец: сегодняшний «Спартак» — это пенальти, который не забивает Глушаков 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: SovSport.Ru
Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился мнением после полуфинального матча Кубка России между красно-белыми и «Тосно» (1:1, 4:5 — в серии пенальти).
«Меня удивило поражение «Спартака». Имея такое преимущество по уровню игроков, и в итоге проиграть, это феноменально. Игроки «Тосно» действовали на пределе своих возможностей. Они доставили проблем защитникам красно-белых. Ведя в счёте, в итоге пропустить на последних минутах — это главный недостаток спартаковцев.
Реализация моментов у «Спартака» оставляет желать лучшего, не говоря уже об обороне. Любая ситуация в штрафной красно-белых, и у защитников возникает «столбняк». Игра в обороне «Спартака» не выстроена. В прошлом сезоне «Спартак» такие матчи выигрывал, но сегодняшний «Спартак» — это пенальти, который не забивает Глушаков. Для «Спартака» сегодняшнее поражение должно создать дополнительную мотивацию. Но если не сделать выводы из последних двух поражений, то ни о какой Лиги чемпионов не может идти и речи, тем более о чемпионстве. По сегодняшней игре я бы выделил Юрченко», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Изотовым.
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