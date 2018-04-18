«Реал Мадрид» — «Атлетик». Видеопрогноз Александра Вишневского

Эксперт команды «Рейтинга Букмекеров» Александр Вишневский дал прогноз на матч 33-го тура испанской Примеры 2017/2018 « Реал Мадрид» — «Атлетик». Он полагает, что мадридцы выиграют с перевесом минимум в два мяча.

Здравствуйте, друзья!

Я Александр Вишневский и хочу поделиться с вами своими мыслями на игру 33-го тура испанской Примеры, которая мне представляется наиболее интересной именно с точки зрения ставок — матч мадридского «Реала» против «Атлетика» из Бильбао.

Думаю, что «Реал» одержит уверенную победу из-за некоторых особенностей календаря, заключающаяся в в том, что игра, которая проводится посреди недели, это последняя игра перед встречей с «Баварией» в Лиге чемпионов. В выходные, которые будут перед первым полуфиналом Лиги чемпионов, «Реал Мадрид» играть не будет, поскольку его игра против «Севильи» была перенесена из-за того, что в этот же день «Севилья» играет финал Кубка Испании с «Барселоной».

Получается, что игра «Реала» против «Атлетика» из Бильбао, которая состоится аж за неделю до первой игры с «Баварией», это последняя репетиция. Я думаю, что «Реал» выставит сильнейший состав, поскольку тот состав, который является ротационным, тот, при котором лидеры отдыхают, играл в Малаге в прошлом туре за три дня до игры против «Атлетика». Тогда отдохнули многие футболисты основного состава, которые теперь на игру с «Атлетиком» выйдут свежими. Не играл Марсело, не играл Варан, Кроос, Модрич, Роналду и Бейл. Все они получили отдых и будут свежими. Беречь силы в игре с «Атлетиком», потому что до матча с «Баварией» еще больше недели. Им тоже нужна игровая практика, поэтому они сыграют против «Атлетика» и уничтожат эту команду.

Дело в том, что для «Атлетика» игры с «Реалом» очень важные — борьба за независимость, за самоидентификацию баскского народа и все такое. Но дело в том, что «Атлетик» всегда дает бой «Реалу» на своем поле в Бильбао и играет там довольно успешно. Но как только эти матчи, которые носят статус «класико», поскольку обе команды не вылетали, проходят на «Сантьяго Бернабеу», то у «Атлетика» нет шансов. В последних 13-ти матчах на «Сантьяго Бернабеу» одержал 13 побед. Причем, чаще всего эти победы были очень уверенные, где «Реал» забивал по пять голов. Редко когда это были минимальные победы. В основном это победы с разницей в два, три, четыре, а иногда и пять голов.

Думаю, что на этот раз «Реал» проведет уверенную игру, тем более, что «Атлетику» уже бороться не за что. Команда в прошлом туре неожиданно проиграла «Депортиво» и теперь «Атлетик» настолько далек от Лиги Европы, что 8 очков за оставшиеся 6 туров не получится отыграть у команды Сиганды. Уже разговоры идут, что этот тренер не останется в команде на следующий сезон, уже идет кастинг нового тренера. Я думаю, что в такой ситуации команда банально доигрывает сезон. Она далека и от еврокубковой зоны и от зоны вылета. Не лучший сезон, не клеится игра, поэтому думаю, что «Реал Мадрид» одержит довольно уверенную победу в своей последней репетиции перед полуфиналом Лиги чемпионов, к тому же, перед своими болельщиками, что всегда дает мотивацию.

«Реал Мадрид» с форой (-1,5)» — такая моя ставка.