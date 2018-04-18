«Большой куш». Прогнозы на НБА. Ставки на баскетбол 

«Хьюстон» наберёт больше 113 очков, раздав при этом не менее 24 передач, а Леброн Джеймс снова включит режим «Короля» — в «Большом куше».
Главное, что игровой день принёс прибыль. Но горький осадок всё равно остался. «Вашингтон» с солидным запасом преодолел заявленную планку из 103 очков. Вот только никаких предпосылок для того, чтобы взять хоть один матч с такой игрой у столь мощного «Торонто» попросту нет. Брэдли Бил являет бледную тень самого себя. Лучше всяких слов игру атакующего защитника охарактеризуют итоговые «-34» в графе «+/-». В пух и прах проигранный щит, отсутствие чёткого и акцентированного подхода, очередные никому не нужные сольные геройства Джона Уолла и как итог — 2-0 в серии. «Портленд» и не удивил, и не разочаровал. С одной стороны, цепкая игра в защите без существенных провалов, с другой — очередная глобальная беззубость в атаке. Уже по итогам первой четверти стало понятно, что комплексная ставка на викторию «Трэйл Блэйзерс» и результативность Дэмьена Лилларда отправилась в утиль — в активе разыгрывающего числилось всего 4 балла. В результате 7 из 18 с игры одного из предводителей атак дружины Терри Стотса и вовсе позволили «Нью-Орлеану» отпраздновать не самую ожидаемую викторию. 0-2 в серии. И есть все основания думать, что в Луизиане серия не закончится.
Всё-таки хороша была ставка на «Милуоки». По логике, в противостоянии двух приблизительно равных по классу команд, ставить нужно на ту, на которую предлагают больший коэффициент. Но «Бостон» снова посрамил скептиков. В очередной раз ребята Брэда Стивенса и свои шансы использовали, и противника за невнимательность и расхлябанность наказали. Вполне возможно, что будь у штурвала коллектива Джейсон Кидд, у «Бакс» нашлись бы неожиданные ходы. Но на данный момент «Селтикс» банально сильнее. Несмотря на проигрыш «Милуоки», Эрику Бледсо удалось порадовать нас заходом экспресса. Напомним, что мы прогнозировали не самую лучшую игру разыгрывающего в плане ассистентских подвигов. 4 результативных передачи на партнёров вместо заявленных нами шести, и экспресс позволил констатировать итоговую прибавку к банку. В нашем банке на сегодняшний день 37 747 фишки.
Событие Матч #2 первого раунда плей-офф НБА «Кливленд Кавальерс» — «Индиана Пэйсерз» Линия — победа хозяев/гостей с учётом ОТ — 1.24/4.7, фора (-8,0) за 1.96. Тоталы — хозяева (108,5) за 1.95; гости (101,5) за 1.95; общий (209,0) за 1.96. Выбор — индивидуальный тотал Леброна Джеймса больше 28,5 очков с коэффициентом 1.91. Ставка — 2500 фишек (возможная прибыль — 2275 фишек). 33, 29, 27, 26, 24. Нет, это не шифр от банковской ячейки. И не номер телефона Виктории Лопырёвой (а жаль). Это количество очков, набранных Леброном Джеймсом в матчах нынешнего сезона против «Индианы». На лицо неумолимо падающая результативность лидера «Кливленда». И по всем входящим данным стоило бы пробовать ставить именно на не самый лучший матч в исполнении Короля. Но только не в этот раз. Можно относиться к одиозной фигуре предводителя «Кавальерс» как угодно. Но глупо отрицать, что на данный момент он лучший игрок лиги. И, не смотря на то, что будут или не будут делать его партнёры, Леброн продолжит на своих мускулистых плечах тянуть команду в финал. И на паркете он снова проведёт 40+ минут. Главное, чтобы реализация не подвела. Иначе это однозначно будет означать второе поражение.
Событие Матч #2 первого раунда плей-офф НБА «Хьюстон Рокетс» — «Миннесота Тимбервулвз». Линия — победа хозяев/гостей с учётом ОТ — 1.16/6.3, фора (-10,0) за 2.0. Тоталы — хозяева (112,5) за 1.95; гости (102,5) за 1.94; общий (214,5) за 1.96. Выбор — «Хьюстон» наберёт больше 113 очков с коэффициентом 1.98. Ставка — 2500 фишек (возможная прибыль — 2450 фишек). Если решили начинать с цифр, то и продолжим. 116, 126, 120, 129, 104. И снова это не случайный набор цифр. И не номер телефона Екатерины Варнавы (к счастью). Это результативность «Хьюстона» в очных поединках с «Миннесотой». И снова у нас есть некая тенденция, которую можно препарировать статистикой. А она неумолимо глаголет, что результат прошлого матча является скорее исключением из правил. Ведь сразу пять игроков «Рокетс» умудрились смазать 22 из 25 попыток из-за дуги. Лишь Джеймс Харден, в привычной для него манере и с показной лёгкостью сделал именно то, чего от него ждут поклонники в каждом матче. Следовательно, сегодня мы с вами в праве ожидать привычной игры Бороды и Ко. А это означает изобилие трёхочковых бросков (надеемся точных), сольных проходов (дратути, Борода) и штрафных (и снова — дратути). Экспресс Матч #2 первого раунда плей-офф НБА «Хьюстон Рокетс» — «Миннесота Тимбервулвз». Линия — победа хозяев/гостей с учётом ОТ — 1.16/6.3, фора (-10,0) за 2.0. Тоталы — хозяева (112,5) за 1.95; гости (102,5) за 1.94; общий (214,5) за 1.96. Выбор — тотал передач «Хьюстона» больше 23,5 с коэффициентом 1.85. Матч #2 первого раунда плей-офф НБА «Оклахома-Сити Тандер» — «Юта Джаз». Линия — победа хозяев/гостей с учётом ОТ — 1.59/2.55, фора (-4,0) за 1.96. Тоталы — хозяева (105,5) за 1.95; гости (101,5) за 1.94; общий (206,5) за 1.96. Выбор — тотал подборов «Оклахомы» больше (41,5) с коэффициентом 1.85.
Ставка — 2500 фишек с коэффициентом 3.4225 (возможная прибыль — 6056 фишек). Ставка зиждется исключительно на сравнительной оценке прошлого матча и регулярного сезона. Можно верить в макаронного монстра, успешную реформу ЖКХ, честность чиновников и во второго президента Беларуси, но два раза подряд одна из самых пасующих команд лиги просто не сможет уходить с паркета с таким вопиюще низким показателем ассистентских подвигов. «Не верю!» Ну и буковки на финишной ленточке. Рассел Уэстбрук и Стивен Адамс. Статистический коллекционер и антропометрическое великолепие. И пусть там в соперниках хоть Яо Мин с Бобаном Марьяновичем. Эта парочка досконально знает своё дело. А остальные просто не смогут остаться в стороне. Долгосрочный прогноз #1 –количество матчей в серии «Голден Стэйт» — «Сан-Антонио» больше 5,5 с коэффициентом 2.08. Ставка — 3000 фишек (возможная прибыль — 3240 фишек). Фишки в банке уже учтены Итого: сделано три ставки на сумму 7 500 фишек. В банке осталось 30 247 фишки.