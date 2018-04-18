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Кристиян Бистрович: Оланаре постарается напомнить нам о себе
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Кристиян Бистрович: Оланаре постарается напомнить нам о себе 

Советский спорт 49 минут назад
Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович высказался об «Амкаре», с которым команда сыграет в среду в перенесенном матче 23-го тура премьер-лиги.
— Этой весной «Амкар» запомнился тем, что принимал «Локомотив» в Москве на стадионе «железнодорожников» и смог их там победить… — Да, а ведь именно «Локомотив» пока занимает первое место в чемпионате. На самом деле, это и есть лучшая характеристика «Амкара» на данный момент. Когда мало кто верил, они смогли взять и обыграть лидера. Конечно, команде сильно помог Аарон Оланаре, я застал его на зимних сборах, и мы все знаем, как он хорош.
— По условиям арендного соглашения Аарон сможет сыграть против ЦСКА. — Значит, с ним нужно быть повнимательнее. Я понимаю Аарона, он ушел за постоянной практикой и постарается напомнить нам о себе.
Напомним, матч ЦСКА — «Амкар» пройдет 18 апреля на «ВЭБ Арене». Начало — 20:30 (мск).
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