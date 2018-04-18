Кристиян Бистрович: Оланаре постарается напомнить нам о себе

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович высказался об «Амкаре», с которым команда сыграет в среду в перенесенном матче 23-го тура премьер-лиги.

— Этой весной «Амкар» запомнился тем, что принимал «Локомотив» в Москве на стадионе «железнодорожников» и смог их там победить… — Да, а ведь именно «Локомотив» пока занимает первое место в чемпионате. На самом деле, это и есть лучшая характеристика «Амкара» на данный момент. Когда мало кто верил, они смогли взять и обыграть лидера. Конечно, команде сильно помог Аарон Оланаре , я застал его на зимних сборах, и мы все знаем, как он хорош.

— По условиям арендного соглашения Аарон сможет сыграть против ЦСКА. — Значит, с ним нужно быть повнимательнее. Я понимаю Аарона, он ушел за постоянной практикой и постарается напомнить нам о себе.

Напомним, матч ЦСКА — «Амкар» пройдет 18 апреля на «ВЭБ Арене». Начало — 20:30 (мск).