В Аджигардаке 50 красавиц спустились с горы в бикини

На горнолыжном комплексе Аджигардак под Ашой прошел Bikini Snow Tour 2018. Участники съехали с вершины горы в купальниках и летней одежде. Также в катании приняли участия косплееры: на сноуборде проехался рыцарь в доспехах, а на лыжах Харли Квин, вооружившись битой.

С горы спустилось около 50-ти девушек в возрасте от 25 до 35 лет. Участники приехали сюда из Уфы, Оренбурга, Салавата, Стерлитамака и Ашинского района. Кстати, в итоге победила Мария Агеева из Оренбурга, она и забрала главный приз конкурса — 30 тысяч рублей.

Шоу на территории комплекса проходит уже не первый раз. Таким образом Аджигардак отмечает закрытие горнолыжного сезона.