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Омским автолюбителям раздадут 2 тысячи наклеек ко Дню Победы
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Омским автолюбителям раздадут 2 тысячи наклеек ко Дню Победы 

АиФ-Омск 2 часа назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщили в региональном отделении общественной организации «Содружество».
Ко Дню Победы в Омске волонтёры будут раздавать наклейки с символикой «Бессмертного полка». Их можно поместить на стёкла автомобилей. Всего планируют раздать две тысячи наклеек.
Отметим, что волонтёрам в раздаче наклеек будут помогать известный гонщик и руководитель Омского отделения ДОСААФ Александр Фабрициус, двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко, координатор Всероссийской общественной организации «Союз добровольцев России» по СФО Сюзанна Егиян. руководитель регионального штаба Общероссийского общественно гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» по Омской области Галина Кудря.
Добавим, что наклейки будут раздавать 20, 22, 27, 29 у ТЦ «Омский», «Континент», «Триумф».
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