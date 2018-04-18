Омским автолюбителям раздадут 2 тысячи наклеек ко Дню Победы

Об этом сообщили в региональном отделении общественной организации «Содружество».

Ко Дню Победы в Омске волонтёры будут раздавать наклейки с символикой «Бессмертного полка». Их можно поместить на стёкла автомобилей. Всего планируют раздать две тысячи наклеек.

Отметим, что волонтёрам в раздаче наклеек будут помогать известный гонщик и руководитель Омского отделения ДОСААФ Александр Фабрициус , двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко , координатор Всероссийской общественной организации «Союз добровольцев России» по СФО Сюзанна Егиян. руководитель регионального штаба Общероссийского общественно гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» по Омской области Галина Кудря.

Добавим, что наклейки будут раздавать 20, 22, 27, 29 у ТЦ «Омский», «Континент», «Триумф».