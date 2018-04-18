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«Спартак» — «Тосно». Онлайн
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«Спартак» — «Тосно». Онлайн 

SovSport.Ru 55 минут назад
Фото: SovSport.Ru
Встреча пройдет на поле «Открытие Арены» в Москве и начнется в 18:30 по местному времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
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