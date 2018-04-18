Михаил Шац: «Зенит» прожил прекрасные 10 лет, но это все может закончиться в один миг 

— Это беда футбола. И всем понятно, что это беда. У нас в России есть один частный клуб, в котором наглядно показано, как работает частный капитал, когда вкладывают не только деньги, но и душу, а еще и болеют за результат. Я про «Краснодар». Вот такой фанат футбола, как Галицкий, у которого есть деньги и который в это вкладывается, это его дело жизни. Он для себя определил, продав «Магнит», что теперь он будет заниматься командой, только командой. Но других таких примеров нет. Потому что ну что вот «Зенит», например? Да, мы прожили прекрасные 10 лет. Но это все может закончиться в один миг, вообще моментально. И что дальше? А стратегии привлечения частного капитала к такому бизнесу, как футбол, очень рискованные, очень ненадежные. Таких людей, как Галицкий, очень мало. И не только потому, что мало фанатов футбола, у которых есть деньги, но, наверное, еще нет каких-то государственных льгот, каких-то четко продуманных мер привлечения частных инвестиций, — цитирует Шаца «Пресс-Лайн».