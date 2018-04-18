Президент Чехии отказался обсуждать анорексию Коукаловой в прямом эфире

Президент Чехии Милош Земан пристыдил ведущего радио Frekvence 1 за то, что тот задал ему вопрос об анорексии биатлонистки Габриэлы Коукаловой. Глава Чехии отказался обсуждать эту тему, сообщает iSport.cz.

— Вам должно быть стыдно, господин ведущий. Я думал, что у вас серьезная и приличная радиостанция, — приводит iSport.cz слова Земана. — Ожидать от президента Чехии, что он будет обсуждать анорексию какой-либо спортсменки, это очень оригинально. На этот раз я прощаю вас, но предупреждаю, чтобы вы не вздумали повторять эту штуку дважды.

Напомним, на этой неделе вышла автобиографическая книга биатлонистки, в которой она рассказывает о своей жизни и карьере.