Ещё
Президент Чехии отказался обсуждать анорексию Коукаловой в прямом эфире
Далее:
Читайте также:
Ещё

Президент Чехии отказался обсуждать анорексию Коукаловой в прямом эфире 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Президент Чехии Милош Земан пристыдил ведущего радио Frekvence 1 за то, что тот задал ему вопрос об анорексии биатлонистки Габриэлы Коукаловой. Глава Чехии отказался обсуждать эту тему, сообщает iSport.cz.
— Вам должно быть стыдно, господин ведущий. Я думал, что у вас серьезная и приличная радиостанция, — приводит iSport.cz слова Земана. — Ожидать от президента Чехии, что он будет обсуждать анорексию какой-либо спортсменки, это очень оригинально. На этот раз я прощаю вас, но предупреждаю, чтобы вы не вздумали повторять эту штуку дважды.
Напомним, на этой неделе вышла автобиографическая книга биатлонистки, в которой она рассказывает о своей жизни и карьере.
Спорт-Экспресс: последние новости
Агент Доуса: "Найджел будет играть в Восточной конференции" В нарушениях допинговых правил россиянами виноваты в ФМБА В Бельгии умер 25-летний велогонщик
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Это все коррупция»: Кэмерон против ЧМ в России1
Названы причины отказа Усика от поединка в России4
Овечкин повторил рекорд «Вашингтона»
WADA решило «добить» Россию97
Мамиашвили приветствует решение украинских борцов
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение