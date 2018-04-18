Диего Форлан: Германия и Бразилия — фавориты чемпионата мира

— С какими амбициями Уругвай едет в Россию?

— Несомненно, чтобы стать там одним из главных действующих лиц. Важно выйти из группы, а это будет довольно непросто. Иногда приходилось начинать с поражения в первом матче, что, к примеру, произошло с нами в Бразилии, и тогда нужно обязательно побеждать в следующей игре. Все соперники сильны, но сборная Уругвая в состоянии соперничать с лучшими командами планеты.

Мы представляем маленькую страну и, казалось бы, находимся в худших условиях, но я точно знаю, что большинство соперников, которым приходилось иметь дело с уругвайцами, предпочли бы избежать встречи с нами. Для меня это очевидно. Уругвай — колючий соперник, никому не хочется играть против нас. И мне это приятно.

— Кто, на ваш взгляд, главный претендент на мировой титул?

— Я бы выделил две сборные — Бразилию и Германию. Бразильцы сейчас находятся на очень высоком уровне. У них великолепный наставник, а Неймар переживает расцвет. В самом ближайшем будущем он сможет на равных бороться с Криштиану Роналду или Месси в борьбе за трон лучшего футболиста мира. Тите имеет в своем распоряжении замечательных игроков, он провел перестройку команды, значительно укрепил оборонительную линию. К тому же, это тренер, склонный к тщательному планированию, прекрасный стратег. Если он продолжит свою линию, у бразильцев высокие шансы на победу, — рассказал Форлан в интервью официальному сайту ФИФА.

На групповом этапе ЧМ-2018 сборная Уругвая сыграет с командами России, Египта и Саудовской Аравии.