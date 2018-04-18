Премьера: второй альбом группы «Аигел» «Музыка»

Дуэт «Аигел» из поэтессы и певицы Айгель Гайсиной (Tak krasivo temno) и электронщика Ильи Барамии («ЕИ», 2h company, «СБПЧ») выпустил второй альбом под названием «Музыка». Пока его можно послушать только во «ВКонтакте».

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В этом году группа «Аигел» номинирована на премию «Собака.ru» «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» — она отобрала тюремную лирику у адептов шансона, создав из мрачной реальности ни на что не похожий исповедальный хип-хоп. У их дебютного клипа на песню «Татарин» почти 9 миллионов просмотров на YouTube, а среди фанатов пары — телеведущий Иван Ургант : он позвал музыкантов выступить в своем вечернем шоу на Первом канале.

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