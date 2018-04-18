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Ритейлеры: Из-за ограничений во время футбольного Чемпионата мира могут быть проблемы с доставкой продуктов питания
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Ритейлеры: Из-за ограничений во время футбольного Чемпионата мира могут быть проблемы с доставкой продуктов питания 

Интересант 1 час назад
Проблем с доставкой в магазины и на базы во время Чемпионата мира по футболу в России свежих продуктов питания ждут ритейлеры и производители. Все дело в изменениях схем поставок в города, где будут проходить матчи.
Национальная мясная ассоциация, «Руспродсоюз» и Национальный союз производителей молока «Союзмолоко» уже обратились к властям соответствующих регионов с просьбой уточнить ограничения движения грузового транспорта по маршрутам в периоды проведения матчей и порядок доступа в зоны, попадающие под запрет.
В частности, ограничивать движение фур в районе стадиона планируют власти Ростова-на-Дону, а самые жесткие меры регулирования движения грузовиков готовятся в Самаре.
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