Ритейлеры: Из-за ограничений во время футбольного Чемпионата мира могут быть проблемы с доставкой продуктов питания

Проблем с доставкой в магазины и на базы во время Чемпионата мира по футболу в России свежих продуктов питания ждут ритейлеры и производители. Все дело в изменениях схем поставок в города, где будут проходить матчи.

Национальная мясная ассоциация, «Руспродсоюз» и Национальный союз производителей молока «Союзмолоко» уже обратились к властям соответствующих регионов с просьбой уточнить ограничения движения грузового транспорта по маршрутам в периоды проведения матчей и порядок доступа в зоны, попадающие под запрет.

В частности, ограничивать движение фур в районе стадиона планируют власти Ростова-на-Дону, а самые жесткие меры регулирования движения грузовиков готовятся в Самаре.