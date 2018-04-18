Арсен Венгер: Молодое поколение уже привыкло к видеоповторам в футболе

— В первом тайме нашего матча с «Ньюкаслом» мяч попал в року игроку соперника после удара Обамеянга. Этот момент мог бы быть замечен, но к сожалению, лига отказалась от введения системы видеоповторов. Лично я считаю, что это очень-очень плохое решение.

В Премьер-лиге работают прогрессивно мыслящие люди, они хотят быть впереди всей Европы. Этим решением мы отбросили себя назад. В каждой важной игре этого сезона совершались ошибки, которых можно было бы избежать с VAR, особенно в матче Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Ливерпуль».

Молодое поколение уже привыкло к видеоповторам. Они могут отвернуться от АПЛ, поскольку другие чемпионаты уже используют VAR», — приводит слова Венгер официальный сайт «Арсенала».

Напомним, что на прошлой неделе Клубы английской премьер-лиги проголосовали против использования системы видеоповторов в сезоне 2018/2019. Ожидается, что тестирование VAR продолжится в Кубке Англии и Кубке Лиги.