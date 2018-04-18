Николай Валуев: «Кэмерон хочет дискредитировать чемпионат мира в России»

Бывший российский боксер, ныне депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал заявление британского экс-премьер-министра Дэвида Кэмерона о том, что Россия получила право проводить чемпионат мира-2018 с помощью коррупции. Он назвал заявление политика очередным информационным вбросом, чтобы подпортить репутацию принимающей страны.

— Он это делает, чтобы дискредитировать чемпионат мира, — сказал Валуев. — Также было и перед Олимпиадой, ничего нового. Это всего лишь слова бывшего премьер-министра, на них не нужно обращать внимания, это очередной информационный вброс, чтобы очернить Россию. Отменить чемпионат мира сейчас может только что-то чрезвычайное, но точно не слова бывшего и даже действующего премьер-министра.

Британцы что-то разучились проигрывать, они разучились вести хоть сколько-нибудь адекватную политическую игру. Они скатились до уровня бульварной прессы. Делаются заявления на уровне маленьких ребятишек во дворе, но даже во дворе отвечают за свои слова, а они точно знают, что никто им ничего за их болтовню не сделает. ( Михаил ПОТАПОВ

Дэвид Кэмерон считает, что Россия получила чемпионат мира с помощью коррупции