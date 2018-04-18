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В Чехии начнут выпуск памятных банкнот и чеканку золотых монет без указания номинала
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В Чехии начнут выпуск памятных банкнот и чеканку золотых монет без указания номинала 

ТАСС 1 час назад
ПРАГА, 18 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Шамшин/. Чешский национальный банк планирует начать выпуск памятных банкнот и чеканку золотых монет без указания номинала. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе финансового регулятора республики.
"Выпуск планируется начать в 2019 году к празднованию 100-летия создания валюты суверенной Чехословакии, — отметили в пресс-службе. — Первые тиражи будут посвящены именно этой дате".
"Памятные банкноты до сих пор не выпускались в Чехии. Эта практика широко применяется в других странах и, в частности, России, где такие купюры печатались к зимним Олимпийским играм 2014 года в Сочи. Они стали предметом повышенного спроса среди коллекционеров. Нацбанк планирует выпуск памятных банкнот исключительно в связи с чрезвычайно значимыми событиями для Чехии", — сказали в пресс-службе.
"Практически произойдет восстановление существовавшей в нашей стране еще со Средневековья традиции чеканки дукатов — золотых монет весом 3,49 грамма каждая и имевших хождение по всему миру для использования при торговых расчетах. В современных условиях, конечно, это будут исключительно коллекционные и инвестиционные монеты", — подчеркнули в пресс-службе чешского Нацбанка.
Первый тираж золотых монет республики без указания номинала запланирован на 2019 год. Он также будет посвящен 100-летию кроны — национальной денежной единицы Чехословакии и Чехии. В Нацбанке планируют, что в будущем году будет выпущена памятная банкнота номиналом 100 крон (около $5).
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