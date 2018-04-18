Ещё
Питер Одемвингие: В Англии адреналин зашкаливал
Далее:
Читайте также:
Ещё

Питер Одемвингие: В Англии адреналин зашкаливал 

Советский спорт 1 час назад
Бывший форвард «Локомотива» Питер Одемвингие рассказал об английском футболе.
«АПЛ — лучшая лига в мире, — сказал нигериец в интервью «Спорт FM». — Там все на высшем уровне. Я дважды выступал и в чемпионшипе. Знал, что это серьезный чемпионат. Там выступают команды с большой историей — «Лидс», «Ноттингем Форест».
Адреналин зашкаливал. Приезжаешь в новый клуб, и надо почувствовать себя уверенно. Я сумел забить в первой же игре».
Напомним, в Англии Одемвингие выступал за «Вест Бромвич», «Кардифф Сити», «Сток Сити», «Бристоль Сити» и «Ротерхэм». В премьер-лиге на его счету 37 голов в 129 матчах, в чемпионшипе он забил два гола в 14 матчах.
Советский спорт: последние новости
На матче «Спартак» - «Тосно» ожидается 25 тысяч болельщиков Михаил Шац: «Зенит» прожил прекрасные 10 лет, но это все может закончиться в один миг ФИФА ждет аншлаги на всех матчах чемпионата мира в России
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Это все коррупция»: Кэмерон против ЧМ в России1
Овечкин повторил рекорд «Вашингтона»
Названы причины отказа Усика от поединка в России4
WADA решило «добить» Россию97
Мамиашвили приветствует решение украинских борцов
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение