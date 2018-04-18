Питер Одемвингие: В Англии адреналин зашкаливал

Бывший форвард «Локомотива» Питер Одемвингие рассказал об английском футболе.

«АПЛ — лучшая лига в мире, — сказал нигериец в интервью «Спорт FM». — Там все на высшем уровне. Я дважды выступал и в чемпионшипе. Знал, что это серьезный чемпионат. Там выступают команды с большой историей — «Лидс», «Ноттингем Форест».

Адреналин зашкаливал. Приезжаешь в новый клуб, и надо почувствовать себя уверенно. Я сумел забить в первой же игре».

Напомним, в Англии Одемвингие выступал за «Вест Бромвич», «Кардифф Сити», «Сток Сити», «Бристоль Сити» и «Ротерхэм». В премьер-лиге на его счету 37 голов в 129 матчах, в чемпионшипе он забил два гола в 14 матчах.