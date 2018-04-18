Массимилиано Аллегри: Я всем доволен в «Ювентусе» и нахожусь в полной гармонии с клубом

— Возможно, меня неправильно поняли, когда я сказал, что буду говорить с руководством команды. Я просто сказал, что каждый год, в марте-апреле, мы встречаемся и строим планы на будущее.

Я всем доволен в «Ювентусе» и нахожусь в полной гармонии с клубом. Я ухожу в отпуск, когда открывается трансферное окно, и я полностью доверяю клубу.

У нас еще остались незавершенные дела. Если мы не выиграем скудетто и Кубок Италии, может, меня вообще не захотят видеть в клубе! Мы обсудим мое будущее так же, как всегда, в этом плане ничего не изменилось.