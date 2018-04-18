Массимилиано Аллегри: Я всем доволен в «Ювентусе» и нахожусь в полной гармонии с клубом 

— Возможно, меня неправильно поняли, когда я сказал, что буду говорить с руководством команды. Я просто сказал, что каждый год, в марте-апреле, мы встречаемся и строим планы на будущее.
Я всем доволен в «Ювентусе» и нахожусь в полной гармонии с клубом. Я ухожу в отпуск, когда открывается трансферное окно, и я полностью доверяю клубу.
У нас еще остались незавершенные дела. Если мы не выиграем скудетто и Кубок Италии, может, меня вообще не захотят видеть в клубе! Мы обсудим мое будущее так же, как всегда, в этом плане ничего не изменилось.
Лига чемпионов? «Бавария» и «Реал» сейчас — главные фавориты ЛЧ, и это нормально. Но только одна из этих команд дойдет до финала. Рад, что «Рома» пробилась в полуфинал. Поздравляю римлян. Я уже и не помню, когда «Рома» доходила до финала Лиги чемпионов. Сейчас у них есть шанс очутиться там, потому что в противостоянии с «Ливерпулем» они примерно равны, — заявил Аллегри.