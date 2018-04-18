Жизнь в бело-голубых цветах: они сделали «Динамо» великим

Говорим «спорт» — имеем в виду «Динамо». Одно из главных спортивных обществ Советского Союза отмечает свой 95-летний юбилей. Были взлеты, падения — чуть реже. При этом даже в самые сложные моменты заветная литера «Д» мелькала в рассказах о главных спортсменах страны. Мировые рекордсмены, олимпийские чемпионы и просто уникальные спортсмены написали историю «бело-голубых». В честь юбилея общества «МИР 24» вспомнил главных спортсменов эпохи «Динамо».

Мария Исакова

«Королева льда» из Вятки была самым популярным спортсменом 50-х годов XX-го века. Обложки «Огонька», постоянные интервью и аншлаги на выступлениях — непривычно видеть в роль такой суперзвезды конькобежца.

Родившаяся в простой рабочей семьей девочка с самого детства бегала на стадион «Динамо» с коньками, выпрошенными у соседей. Там ее и заметил руководитель «Юного динамовца», пригласивший молодую спортсменку заниматься профессионально.

В 1945 году Исакова завоевала звание чемпиона страны и не отдавала его никому до конца карьеры. Дальше были три победы на чемпионатах мира (1948-1950) и рекорд мира на дистанции 1500 метров. В 34 года она закончила профессиональную карьеру и перешла на тренерскую работу, где еще долго воспитывала для «Динамо» молодых чемпионов.

Один из символов не только футбольного клуба, но и всего спортивного общества «Динамо», Михаил Якушин начинал свою карьеру в несуществующей ныне команде СТС. Игру он тогда считал небольшим баловством, а после окончания института хотел пойти работать по специальности — землеустроителем. И у него это почти получилось, но в 1933 году его все же вернули в спорт именно «бело-голубые».

В «Динамо» универсал Якушин играл сразу в трех видах спорта. Хоккее с шайбой и мячом и, конечно, футболе. При этом в каждом из них спортсмен добился значительных успехов, в частности нескольких трофеев и титулов лучшего игрока чемпионата. С 1939 года и до завершения карьеры Михаил Иосифович оставался бессменным капитаном команды.

В 1944 году, научившись всему, что нужно, у тренера Бориса Аркадьева, Якушин сам возглавил «Динамо». Подсмотрев на одном из чемпионатов мира необычную на тот момент схему 4-2-4, Михаил Иосифович первым принес ее в советский футбол. И лишь затем она станет всемирно известной благодаря сборной Бразилии.

На счету Якушина-тренера шесть побед в чемпионате и одна в Кубке, а также знаменитое турне по Великобритании, в рамках которого «Динамо» сумело обыграть «Арсенал» и достойно сыграть с другими британскими клубами.

Галина Горохова и Александра Забелина

Две прославленные фехтовальщицы на рапирах принесли СССР золотые медали сразу трех разных Олимпийских игр. Именно они в середине XX-го века своим примером привели в секции фехтования десятки тысяч советских девочек и стали главной иконой знаменитой отечественной школы борьбы на рапирах.

Забелина с детства хотела стать гимнасткой, была подвижной и активной девочкой, пока в раннем возрасте не получила тяжелейшую травму, заставившую ее раз и навсегда отказаться от гимнастики. Но бросать сам спорт она не планировала и перешла в фехтовальную секцию «Динамо». Девять золотых медалей чемпионатов мира и три первых места на Олимпиадах навсегда вписали ее имя в историю спорта.

Горохова в 16 лет случайно увидела по соседскому телевизору запись из фехтовального зала стадиона «Динамо». Девушке так понравилось происходящее, что она тут же решила записаться в соответствующую секцию. Именно это решение изменило ее жизнь и историю советского спорта навсегда. В фехтовании она выиграла девять чемпионатов мира и пять медалей Олимпиады причем три из них — золотые.

Стать легендарным игроком в советском хоккее было тяжело из-за высокой конкуренции. Особенно если ты не играешь за ЦСКА. Такой трюк смог провернуть Виталий Давыдов, всю свою спортивную карьеру проведший в «Динамо».

Спортсмен вырос около стадиона «бело-голубых», поэтому особого выбора у него не было. С ранних лет он играл в дворовой коробке, где каждый второй мальчишка маркером пририсовывал себе на свитере литеру «Д». Именно там его и заметил тренер Илья Бизюков, пригласив в «Динамо».

Сначала Давыдов играл в нападении, но однажды из-за дефицита игроков был переведен в защитники. И ему понравилось. В стане «бело-голубых» хоккеист так ничего и не выиграл. Гегемония ЦСКА не давала трофеев практически никому, кроме самих «армейцев». Все свои пьедесталы Виталий Семенович взял со сборной. Девять золотых медалей чемпионатов мира, три — Олимпиады. Давыдов стал ярчайшим примером того, как даже в своем, не самом удачливом клубе, можно оставаться одним из передовых игроков страны.

Когда рассказываешь про Яшина, кажется, достаточно упомянуть всего один факт. Он единственный вратарь в истории, получавший «Золотой мяч» — награду лучшему игроку года в футболе. Но это далеко не единственное его достижение.

В «Динамо» Яшин попал довольно прозаично. С детства гонял с друзьями в футбол с ночи до утра, а когда в 18 лет его забрали в армию, где паренька и приметил тренер «бело-голубых» Аркадий Чернышев , регулярно просматривавший молодых талантов в московских частях.

Начиналась карьера тяжело: лишь в 24 года Лев смог завоевать место в основном составе клуба. Завоевал и больше никогда не отпускал, даже когда его самого звали перейти в лучшие клубы планеты. По легенде, когда Яшину предлагали перейти в «Реал» — он даже не стал просить разрешения у партии. Сам отказал.

С «бело-голубыми» вратарь пять раз выиграл чемпионат, три раза — Кубок. В сборной завоевал золото Олимпиады и Кубок Европы. В 1963 году Яшин провел блестящий сезон, пропустив лишь шесть мячей в 27 играх. Именно за такой выдающийся результат спортсмена вызвали в сборную мира, а затем и наградили «Золотым мячом». До сих пор во всем мире Лев Иванович остается примером для подражания, его умение читать игру и правильно выходить на мяч считают эталонным.

Когда в 90-е годы экономическая обстановка в стране стала невероятно сложной, спорт стал никому не нужен, а секции и общества закрывались одно за другим, Михаил Воронин смог спасти «динамовскую» гимнастику. Так считают многие. Он не уехал за рубеж, не распродал спортинвентарь и помещения «бело-голубых», а продолжал усердно работать с молодыми талантами, которые затем выигрывали медали чемпионатов мира и Олимпиад.

Он родился в Москве в 1945 году, а к 21 году уже стал одной из главных надежд гимнастики «Динамо». На чемпионат мира в Дортмунде Воронин приехал никому не известным мальчишкой, а уехал из Германии звездой мирового уровня. К сожалению, главные достижения так и остались в начале карьеры спортсмена. Травмы и несчастные случаи то оставляли его без поездки на чемпионаты, то не давали завоевать главную медаль.

Воронин выиграл два олимпийских золота в гимнастике в Мехико-68. Тогда это было редкостью для советского спорта. Еще больше для родного «Динамо» он сделал, возглавив в 1992 году гимнастический клуб. Он провел «бело-голубых» через самые сложные времена и создал плацдарм для взращивания новых олимпийских чемпионов.

Эти и многие другие спортсмены создали практически вековую историю спортивного общества «Динамо». И сейчас оно остается одним из самых престижных и знаменитых в стране, а название легендарного общества используют по всему свету. Самое главное, чтобы «бело-голубые» продолжали не только сохранять традиции и богатую историю, но и постоянно развиваться. Ведь сила — в движении.