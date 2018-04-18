Вот так бы выглядел сегодняшний «Штутгарт», не расставайся он со своими лучшими игроками

Вот таким бы был немецкий «Штутгарт» сегодня, если бы ему удавалось сохранять всех своих лучших футболистов.

Вратарь — БЕРНД ЛЕНО

Возраст: 26 Текущий клуб: «Байер»

Игр за «Штутгарт» (период): 0 (2011-2012)

Ушел: в 2012 году за 7,5 миллиона евро в «Байер»

Возраст: 23 Текущий клуб: «Бавария»

Игр за «Штутгарт» (период): 0 (2015)

Ушел: в 2015 году за 8,5 миллиона евро в «Баварию»

Возраст: 22 Текущий клуб: «Штутгарт»

Игр за «Штутгарт» (период): 53 (2016-н.вр.)

Ушел: —

Возраст: 25 Текущий клуб: «Челси»

Игр за «Штутгарт» (период): 53 (2012-2016)

Ушел: в 2016 году за 9 миллионов евро в «Рому»

Возраст: 29 Текущий клуб: «Штутгарт»

Игр за «Штутгарт» (период): 24 (2017-н.вр.)

Ушел: —

Опорный полузащитник — САНТЬЯГО АСКАСИБАР

Возраст: 21 Текущий клуб: «Штутгарт»

Игр за «Штутгарт» (период): 28 (2017-н.вр.)

Ушел: —

Опорный полузащитник — СЕБАСТИАН РУДИ

Возраст: 28 Текущий клуб: «Бавария»

Игр за «Штутгарт» (период): 29 (2008-2010)

Ушел: в 2010 году за 4 миллиона евро в «Хоффенхайм»

Центральный полузащитник — ОРИОЛЬ РОМЕУ

Возраст: 26 Текущий клуб: «Саутгемптон»

Игр за «Штутгарт» (период): 28 (2014-2015)

Ушел: в 2015 году возвращен «Челси» из аренды

Центральный полузащитник — САМИ ХЕДИРА

Возраст: 31 Текущий клуб: «Ювентус»

Игр за «Штутгарт» (период): 132 (2007-2010)

Ушел: в 2010 году за 14 миллионов евро в "Реал"

Форвард — МАРИО ГОМЕС

Возраст: 32 Текущий клуб: «Штутгарт»

Игр за «Штутгарт» (период): 169 (2005-2009, 2018-н.вр.)

Ушел: в 2009 году за 30 миллионов евро в «Баварию»

Форвард — ТИМО ВЕРНЕР

Возраст: 22 Текущий клуб: «РБ Лейпциг»

Игр за «Штутгарт» (период): 103 (2013-2016)

Ушел: в 2016 году за 10 миллионов евро в «РБ Лейпциг»

Итоговая схема: