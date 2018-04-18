Вот так бы выглядел сегодняшний «Штутгарт», не расставайся он со своими лучшими игроками 

Вот таким бы был немецкий «Штутгарт» сегодня, если бы ему удавалось сохранять всех своих лучших футболистов.
Вратарь — БЕРНД ЛЕНО
Возраст: 26 Текущий клуб: «Байер»
Игр за «Штутгарт» (период): 0 (2011-2012)
Ушел: в 2012 году за 7,5 миллиона евро в «Байер»
Правый защитник — ДЖОШУА КИММИХ
Возраст: 23 Текущий клуб: «Бавария»
Игр за «Штутгарт» (период): 0 (2015)
Ушел: в 2015 году за 8,5 миллиона евро в «Баварию»
Центральный защитник — БЕНЖАМЕН ПАВАР
Возраст: 22 Текущий клуб: «Штутгарт»
Игр за «Штутгарт» (период): 53 (2016-н.вр.)
Ушел: —
Центральный защитник — АНТОНИО РЮДИГЕР
Возраст: 25 Текущий клуб: «Челси»
Игр за «Штутгарт» (период): 53 (2012-2016)
Ушел: в 2016 году за 9 миллионов евро в «Рому»
Левый защитник — ХОЛЬГЕР БАДШТУБЕР
Возраст: 29 Текущий клуб: «Штутгарт»
Игр за «Штутгарт» (период): 24 (2017-н.вр.)
Ушел: —
Опорный полузащитник — САНТЬЯГО АСКАСИБАР
Возраст: 21 Текущий клуб: «Штутгарт»
Игр за «Штутгарт» (период): 28 (2017-н.вр.)
Ушел: —
Опорный полузащитник — СЕБАСТИАН РУДИ
Возраст: 28 Текущий клуб: «Бавария»
Игр за «Штутгарт» (период): 29 (2008-2010)
Ушел: в 2010 году за 4 миллиона евро в «Хоффенхайм»
Центральный полузащитник — ОРИОЛЬ РОМЕУ
Возраст: 26 Текущий клуб: «Саутгемптон»
Игр за «Штутгарт» (период): 28 (2014-2015)
Ушел: в 2015 году возвращен «Челси» из аренды
Центральный полузащитник — САМИ ХЕДИРА
Возраст: 31 Текущий клуб: «Ювентус»
Игр за «Штутгарт» (период): 132 (2007-2010)
Ушел: в 2010 году за 14 миллионов евро в "Реал"
Форвард — МАРИО ГОМЕС
Возраст: 32 Текущий клуб: «Штутгарт»
Игр за «Штутгарт» (период): 169 (2005-2009, 2018-н.вр.)
Ушел: в 2009 году за 30 миллионов евро в «Баварию»
Форвард — ТИМО ВЕРНЕР
Возраст: 22 Текущий клуб: «РБ Лейпциг»
Игр за «Штутгарт» (период): 103 (2013-2016)
Ушел: в 2016 году за 10 миллионов евро в «РБ Лейпциг»
Итоговая схема: