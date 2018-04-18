Совет Федерации принял закон о государственной поддержке товарной аквакультуры

Совет Федерации одобрил закон о распространении правовых основ оказания государственной поддержки в сфере сельскохозяйственного страхования на сельскохозяйственных товаропроизводителей в области товарной аквакультуры (товарного рыбоводства). Такое решение было принято в ходе пленарного заседания верхней палаты парламента.

Документом вводятся понятия, связанные с товарной аквакультурой, а также устанавливается срок заключения договоров сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой в области товарной аквакультуры не менее чем на один год.

Кроме того, устанавливаются особенности заключения и исполнения таких договоров, а также действий объединения страховщиков и осуществления компенсационных выплат.