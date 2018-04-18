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War Thunder начинает путь ко Дню победы
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War Thunder начинает путь ко Дню победы 

Игромания.ру 1 час назад
Фото: Игромания.ру
В онлайновом военном боевике War Thunder началась масштабная игровая акция «Хроника Второй мировой». В её рамках игроки примут участие в реконструкциях четырёх десятков важных сражений на разных фронтах самой масштабной войны XX века.
Все этапы игровых событий выстроены в хронологическом порядке, от нападения немецких войск на СССР до решительных сражений на улицах Берлина. Каждый день игроков будет ждать шесть новых авиационных и смешанных сражений в аркадном, реалистичном и симуляторном режимах. Герои побывают в пустынях Северной Африки, на европейских улицах и в небе над Тихим океаном.
Выполняя задания «Хроники Второй мировой», игроки будут зарабатывать «Награды хроники». В дальнейшем за них они получат новую премиумную технику. В числе наград за выполнение спецзаданий — подготовленные специально для этого события американский бронеавтомобиль T18E3, французская САУ Lorraine 155 MLE.50, британский истребитель Whirlwind P.9 и советский скоростной штурмовик Тандем МАИ. За участие в случайных боях можно получить танк «Матильда» Mk.II и бомбардировщик PV-2D Harpoon. Игроки также смогут раздобыть эксклюзивные декали и декораторы, в том числе из прошлогодних акций. А финальный этап «Хроники», который приурочат ко Дню победы, даст игрокам возможность собрать чертежи танка и самолёта.
Следить за прогрессом выполнения заданий «Хроники Второй мировой» и узнавать о новых событиях и наградах можно на официальном сайте War Thunder.
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