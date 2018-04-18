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Монтелла оценил шансы «Севильи» на попадание в еврокубки
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Монтелла оценил шансы «Севильи» на попадание в еврокубки 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Главный тренер «Севильи» Винченцо Монтелла уверен, что его команда в следующем сезоне будет выступать в Лиге Европы.
"Севилья" обязана играть в еврокубках. Я разочарован результатом матча с «Депортиво» (0:0), который мы должны были выигрывать. Впрочем стоит отдать должное сопернику. Зеедорф проделал отличную работу в «Депортиво» и теперь они уже не являются той командой, которая регулярно проигрывала", — приводит слова Монтеллы Football Espana.
Стоит отметить, что «Севильи» для попадания в Лигу Европы нужно либо в финале Кубка Испании победить «Барселону», либо занять седьмое место в Ла Лиге. В данный момент андалусийцы занимают именно седьмую строчку.
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