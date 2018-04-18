«Выглядит потрясающе»: самарцы сняли тестовый запуск подсветки на телебашне

Самарскую телебашню подготовили к предстоящим матчам чемпионата мира по футболу. Здесь смонтировали подсветку передающей сигнал вышки.

Жители Самары сняли тестовый запуск освещения и поделились видео с 63.ru Телебашня зажигает огни

Телецентр «подсветили» в темное время суток. На видео башня сияет разноцветными огнями.

—Вчера наблюдали, как предполагаем, тестовый запуск подсветки телебашни на Советской армии. Выглядит очень красиво! — поделились с 63.ru впечатлениями жители жилого комплекса «Москва», которые сняли сияние телебашни на видео с высоты 18 этажа.

— Основой композиции стали восемь мощных прожекторов, — рассказали представители конкурсной комиссии. — Светоцветовую гамму дополнили 28 светильников и полторы тысячи светильников на тросе. Часть приборов установили на высоте почти 200 метров, — говорится в конкурсной документации, которую Федеральное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» предоставляла для торгов.