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«Выглядит потрясающе»: самарцы сняли тестовый запуск подсветки на телебашне
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«Выглядит потрясающе»: самарцы сняли тестовый запуск подсветки на телебашне 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Самарскую телебашню подготовили к предстоящим матчам чемпионата мира по футболу. Здесь смонтировали подсветку передающей сигнал вышки.
Жители Самары сняли тестовый запуск освещения и поделились видео с 63.ru  Телебашня зажигает огни
Телецентр «подсветили» в темное время суток. На видео башня сияет разноцветными огнями.
—Вчера наблюдали, как предполагаем, тестовый запуск подсветки телебашни на Советской армии. Выглядит очень красиво! — поделились с 63.ru впечатлениями жители жилого комплекса «Москва», которые сняли сияние телебашни на видео с высоты 18 этажа.
— Основой композиции стали восемь мощных прожекторов, — рассказали представители конкурсной комиссии. — Светоцветовую гамму дополнили 28 светильников и полторы тысячи светильников на тросе. Часть приборов установили на высоте почти 200 метров, — говорится в конкурсной документации, которую Федеральное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» предоставляла для торгов.
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