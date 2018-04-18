Звезды спорта, которые нашли себя в других сферах после завершения карьеры

В 21 год Рита выиграла золото Олимпиады в Рио-де-Жанейро по художественной гимнастике и через несколько месяцев ушла из спорта. В сентябре 2017 она вышла замуж за пловца Александра Сухорукова и занялась карьерой модели.

Увидеть фотосессии Маргариты можно в журналах SNC, Vogue, Esquire, Glamour, Tatler. Сейчас олимпийская чемпионка — амбассадор брендов Intimissimi и Under Armour, и еще немного актриса — про ее спортивную жизнь снят документальный фильм Оver the limit.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию после окончания карьеры на протяжении некоторого времени участвовал в показательных выступлениях, но старые травмы постоянно напоминали о себе. Однажды, его даже уносили со льда врачи: настолько сильной была боль. Тогда Алексею пришлось расстаться с коньками. Но он решил не уходить далеко от фигурного катания и начал вести спортивные шоу «Ледниковый период» и «Ледниковый период: дети».

Кстати, карьеру на телевидении выбрала и бывшая гимнастка Ляйсан Утяшева . Сейчас она ведет шоу «Танцы» на ТНТ.

Среди спортсменов сейчас модно уходить в Госдуму , но олимпийская чемпионка Алина Кабаева сделала это до того, как это стало мейнстримом. Она начала заниматься политикой в 18 и рассматривала вопросы благотворительности, милосердия и волонтерства, обсуждала проблемы страхования спортсменов. Политическая деятельность Алины Кабаевой была результативной, но несколько раз девушку вносили в список «думских прогульщиков» — временами на заседаниях она просто не появлялась.

«Русский медведь» — псевдоним, под которым Олег Тактаров выступал в турнирах по смешанным боевым искусствам. Но еще с детства он мечтал играть в кино, и, желательно не абы где, а в Голливуде, поэтому переехал к нему поближе — в США.

Там он выиграл титул чемпиона мира и с этого момента начался золотой век его спортивной карьеры. Немного позже его стали приглашать сниматься в кино. Среди актерских работ Тактарова — роли в фильмах: «Самолет президента», «15 минут славы», «Роллербол»», «Хозяева ночи» и «Хищники». Респект Олегу за то, что осуществил свою детскую мечту!

Но не всегда бывшие спортсмены выбирают для себя публичные профессии. Иногда их решение даже удивляет. Так, бывший футболист одесского «Черноморца» и харьковского «Металлиста» Андрей Кирлик после завершения спортивной карьеры стал… священником. Он окончил семинарию и в 35 лет получил сан дьякона. Сейчас Андрей служит настоятелем в одном из храмов и даже может венчать своих фанатов.

Виктор Фуражкин — дальнобойщик

А чемпион мира по пауэрлифтингу Виктор Фуражкин после завершения карьеры переехал в Америку и неожиданно стал дальнобойщиком. В интервью он говорил: «За 10 лет, что живу в США, я так и не устраивался на постоянную работу. Более того, не вижу в этом смысла. В последнее время я просто перегоняю машины по городам».

В 2006 году ему даже предлагали вернуться в Россию и возглавить федерацию пауэрлифтинга, но чемпион мира отказался и остался жить в Штатах.