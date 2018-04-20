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Президент РФС Колосков призвал не слушать «дурацких» заявлений Англии о ЧМ-2018
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Президент РФС Колосков призвал не слушать «дурацких» заявлений Англии о ЧМ-2018 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков рассказал о реакции правительства Великобритании на проведение чемпионата мира по футболу в России. Слова специалиста передает НСН.
"Англичане уже со второго дня, после того как Исполком ФИФА принял решение о том, что Чемпионат мира будет в России, стали выступать с заявлениями о нарушениях. Вот уже восемь лет одно и то же. Сейчас уже не только никто в это не верит, но и внимания не обращает. Поэтому, я считаю, что на нашем месте, на месте российских СМИ, нужно просто забыть бы об этом выступлении", — сказал функционер.
Колосков также призвал не делать проблему из заявлений британских властей.
"Если мы сейчас начнем комментировать это дурацкое выступление, мы только привлечем внимание к теме, которой просто не существует. Мой совет почитать и забыть. Понятно, что Англия в голосовании, получив два голоса, заняла последнее место и поэтому так себя ведет. Поэтому сейчас делать из этого заявления какую-то проблему просто бессмысленно. Завтра об этом никто не вспомнит", — подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что никто из лидеров стран Латинской Америки не изменил своего решения приехать в Россию на матчи чемпионата мира по футболу.
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