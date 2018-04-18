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Вячеслав Колосков — о словах Кэмерона по поводу коррупции: «Для него важно поднять волну»
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Вячеслав Колосков — о словах Кэмерона по поводу коррупции: «Для него важно поднять волну» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в интервью «СЭ» призвал не обсуждать заявление бывшего премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона о том, что Россия получила право провести чемпионат мира-2018 с помощью коррупции.
— Он не мог утверждать, что это из-за коррупции. Он, как и Тереза Мэй (действующий премьер-министр Великобритании. — Прим. «СЭ»), использовал формулировки «с большой долей вероятности», «возможно» и «не исключено», — сказал Колосков. — Я это комментировать не собираюсь, и вам не советую. Потому что темы здесь никакой нет. Вот он нам подкинул заподлянку, а мы начнем с вами рассуждать, а что мы сделали, а как у нас было все хорошо. Для него важно поднять волну вокруг людей, которую вообще никто не поднимает. Поэтому я ничего комментировать не буду и советую ни к кому за комментариями не обращаться. Ведь тогда мы будем работать против себя. (Игорь НОВИКОВ)
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