Бороться во Владимир едут со всей страны

Фото с ресурса tverlife.ru Во Владимире пройдёт большой Межрегиональный турнир по дзюдо в честь 30-летия ДЮСШ «Дзюдо-88». Посвящены соревнования 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

В турнире примут участие юноши и девушки до 16 лет. Организаторы говорят, что соревнования соберут более 250 дзюдоистов. Подтверждение об участии прислали уже Москва, Санкт-Петербург, Казань, Южно-Сахалинск, Череповец, Курск, Дзержинск, Киров, Махачкала и ряд городов Владимирской области.

Также организаторы сообщают, что не менее 140 спортсменов будут награждены кубками, медалями, дипломами и другими ценными подарками.

Открытие состоится 20 апреля в 10:00 по адресу ул. Мира, 59 (Городской центр здоровья). Финальные поединки намечены на субботу, 21 апреля.