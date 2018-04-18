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Бороться во Владимир едут со всей страны
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Бороться во Владимир едут со всей страны 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса tverlife.ru  Во Владимире пройдёт большой Межрегиональный турнир по дзюдо в честь 30-летия ДЮСШ «Дзюдо-88». Посвящены соревнования 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.
В турнире примут участие юноши и девушки до 16 лет. Организаторы говорят, что соревнования соберут более 250 дзюдоистов. Подтверждение об участии прислали уже Москва, Санкт-Петербург, Казань, Южно-Сахалинск, Череповец, Курск, Дзержинск, Киров, Махачкала и ряд городов Владимирской области.
Также организаторы сообщают, что не менее 140 спортсменов будут награждены кубками, медалями, дипломами и другими ценными подарками.
Открытие состоится 20 апреля в 10:00 по адресу ул. Мира, 59 (Городской центр здоровья). Финальные поединки намечены на субботу, 21 апреля.
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