Экс-наставника «Спартака»: Для меня лидерство «Локомотива» стало приятным сюрпризом

«Я думаю, что сейчас победа в Кубке — задача номер один для »Спартака» . «Локомотив» уже не отпустит победу в чемпионате, а «Спартаку» нужен трофей в этом сезоне.

Я предполагал, что «Локомотив» с приходом Юрия Сёмина будет бороться за высокие места. Наверное, все перед стартом сезона большее предпочтение отдавали «Зениту» , учитывая их траты и амбиции. Так что для меня лидерство «Локомотива» стало приятным сюрпризом", — цитирует Чернышова Sport24.

Сегодня, 18 апреля, «Спартак» сыграет в Москве против «Тосно» в полуфинале Кубка России.

На данный момент «Локомотив» имеет преимущество перед красно-белыми 5 очков в турнирной таблице.