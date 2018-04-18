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Экс-наставника «Спартака»: Для меня лидерство «Локомотива» стало приятным сюрпризом
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Экс-наставника «Спартака»: Для меня лидерство «Локомотива» стало приятным сюрпризом 

Советский спорт 1 час назад
«Я думаю, что сейчас победа в Кубке — задача номер один для »Спартака». «Локомотив» уже не отпустит победу в чемпионате, а «Спартаку» нужен трофей в этом сезоне.
Я предполагал, что «Локомотив» с приходом Юрия Сёмина будет бороться за высокие места. Наверное, все перед стартом сезона большее предпочтение отдавали «Зениту», учитывая их траты и амбиции. Так что для меня лидерство «Локомотива» стало приятным сюрпризом", — цитирует Чернышова Sport24.
Сегодня, 18 апреля, «Спартак» сыграет в Москве против «Тосно» в полуфинале Кубка России.
На данный момент «Локомотив» имеет преимущество перед красно-белыми 5 очков в турнирной таблице.
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