В «Формуле 1» изменят моторы болидов и снимут лимит потребления топлива

В Париже прошло заседание стратегической рабочей группы и Комиссии «Формулы 1», на котором присутствовали президент FIA Жан Тодт и генеральный директор Ф1 Чейз Кэри. На встрече были согласованы изменения в характеристиках силовых установок, которые в силу с 2021 года.

Как уже сообщалось ранее, формульные болиды по-прежнему будут осгнащаться гибридными СУ с 1,6-литровым турбомотором V6 с одной турбиной, но для лучшего звука количество оборотов в минуту увеличится с 15 до 18 тысяч. Генератор тепловой энергии MGU-H решили убрать — как слишком дорогостоящий. Кроме этого, организаторы чемпионата намерены обсудить штрафы за замену элементов СУ.

Некоторые изменения в «Формуле 1» произойдут уже в 2019-м году. В частности, гонщики смогут больше кушать, в прямом смысле — в следующем сезоне вес пилота с креслом должен быть не менее 80 кг, и он будет учитываться отдельно от массы автомобиля. Также увеличен лимит топлива на одну гонку — до 110 кг (сейчас 105 кг).

Также в 2019-м году обязательными для всех пилотов станут специальные биометрические перчатки. Они способны передавать данные, например пульс и уровень кислорода в крови, и передавать их на растояние до 500 метров по промышленной версии протокола Bluetooth. Это должно облегчить работу медикам, которые, в случае аварии, ещё до прибытия на место смогут предварительно оценить состояние гонщика.

Все предлагаемые изменения должны быть утверждены Всемирным советом автомобильного спорта FIA.