Именитый американский барбер Тедди Бой Грег выступил во Владивостоке с мастер-классом

Молодые люди нынче серьезно относятся к собственному у стилю.

К хорошему barber, так сейчас называют мужских парикмахеров, выстраиваются очереди.

В блокнот, в инстаграм и еще на память. Тедди Бой Грег — barber из США, знакомит приморских мастеров с новыми мировыми тенденциями в мужских прическах. Час стрижки. Укладка с лаком. В таком виде волосы продержатся около трех суток. Быть моделью у именитого мастера повезло Руслану Яскину. Он считает, что мужчины тоже должны быть красивыми и модными.

В моду возвращаются классические стрижки прошлого столетия. Так называемый old school, главная особенность которых — волосы, зачесанные назад. Стиль Элвиса Пресли , поясняет Тедди Бой Грег. За последние три года barber побывал в 35 странах мира — учился сам и преподавал другим. Он знает, как правильно стричь мексиканцев, черных, азиатов и русских — волосы последних двух похожи особенно, отмечает мастер.

Тедди Бой Грег, barber (г. Москва):

— Не всем русским это нравится. Я уверяю, что Россия все-таки была под влиянием татаро-монгольского ига. Я это вижу по волосам. У русских и азиатов есть характерный вихор на затылке. Как ведут себя волосы русских, очень похоже на азиатские волосы.

Познакомиться с современным «барберингом» собрались десятки мастеров из Приморья. Самые смелые сразились в батле. Необходимо было за час подстричь модель, соблюдая все тонкости мастерства.

Павел Хен, barber (г. Владивосток):

— Стрижки у всех разные. Но должна быть одна техника. Один результат — плавный переход.

Судили мастеров иностранный гость и модные barber столицы. Как говорит сам Тэдди, оценки жюри — не самое главное. Потому что, если ты лучший на этой площадке, то всегда есть где-то в мире мастера лучше. И подчеркнул, главное признание для мастера — это довольный клиент, сообщает «Общественное телевидение Приморья».