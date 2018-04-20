Агуэро выбыл до конца сезона и рискует пропустить чемпионат мира в России

Ранее сообщалось, что игрок перенес операцию после травмы колена, полученной в марте этого года.

Врач сборной Аргентины: Агуэро может быть не готов на 100% к старту чемпионата мира

"Агуэро выбыл до конца сезона. Ему потребуется пять или шесть недель на восстановление. Надеюсь, он будет готов к чемпионату мира. Сейчас он в Барселоне. Первая часть реабилитации будет проходить там.

Не знаю, в каком состоянии он поедет на турнир в России. Не думаю, что Агуэро сможет набрать оптимальную форму за столь короткий период", — цитирует Гвардиолу TyC Sports.