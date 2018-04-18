В заксе Санкт-Петербурга посоветовали пользующимся Telegram депутатам посмотреть в глаза семьям погибших в теракте

Председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров посоветовал депутатам, которые используют Telegram, посмотреть в глаза родным и близким погибших в теракте 3 апреля 2017 года в петербургском метро. Об этом сообщает ЗАКС.Ру.

Макаров напомнил, что организовавшие теракт преступники пользовались именно этим мессенджером. Ранее председатель Заксобрания также неоднократно выражал неприязнь к Telegram — по его мнению, вина за развитие международного терроризма в современном мире лежит именно на руководстве мессеннджеров. Спикер уверен, что нужно пользоваться только теми соцсетями, которые исполняют требования российских властей.

Стоит отметить, что ранее спикер заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров также призвал ввести смертную казнь для террористов.